Окупанти, які виїхали з ЧАЕС, забрали з собою полонених українських нацгвардійців

Їх забрали у автомобілі і вивезли.
Окупанти вчора залишили Чорнобильську АЕС і виїхали в напрямку Росії. Також вони забрали з собою полонених українських військовослужбовців ЗСУ.
Про це повідомляє "Українська правда".
Українських нацгвардійців тримали у полоні від початку вторгнення в Україну 24 лютого.
"З ЧАЕС були забрані наші нацгвардійці, які з першого дня були у полоні на атомній станції, які охороняли її. Їх забрали у автомобілі і вивезли", - мер Славутича Юрій Фомічев.
Не виключено, що полонених НГУ обміняють на полонених військовслужбовців РФ під час обміну полоненими.
Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал станції перебував у заручниках. 9 березня стало відомо про знеструмлення станції. Згодом живлення вдалося відновити. Росія звозила до ЧАЕС військову техніку та озброєння.
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