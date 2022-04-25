Окупанти йдуть у наступ та обстрілюють позиції ЗСУ: ранкове зведення Генштабу станом на 25 квітня

Окупанти йдуть у наступ та обстрілюють позиції ЗСУ: ранкове зведення Генштабу станом на 25 квітня

В Україні розпочалася 61 доба з моменту російського вторгнення.

Оборонці України сміливо продовжують чинити опір російським окупантам.

Про те, як минула 60 доба розповіли у Генштабі.

Противник наступає у Східній операційній зоні, щоб вибити українських захисників за межі Донецької і Луганської областей та забезпечити сухопутний шлях між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Корорбочкіно.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу “Азовсталь”. Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

"Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 7 атак ворога, знищено 30 танків, 3 артилерійські системи, 17 одиниць броньованої техніки, 4 бойові броньовані машини та 18 одиниць автомобільної техніки і 4 паливозаправника. Підрозділами протиповітряної оборони, в зазначеному районі, було збито 3 безпілотні літальні апарати типу “Орлан-10", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що у Миколаївській та Херсонській областях ворог продовжує вести оборонні дії на тимчасово окупованих територіях, а також веде артилерійсько-мінометні обстріли по населеним пунктам.