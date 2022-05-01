Окупанти йдуть у наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ - Генштаб

Окупанти йдуть у наступ у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ - Генштаб

Російські окупанти посилюють своє ударне угруповання під Ізюмом та Слов'янськом.

Російські окупаційні війська проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову.

"Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів переміщено до 300 одиниць озброєння і військової техніки та прибуло близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей", - повідомляють у Генштабі.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК “Бук-М2” та ЗРК “Тор-М”.

Нагадаємо, що на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артилерійську систему, 24 одиниці бойової броньованої техніки, 1 спеціальну машину та 5 автомобілів (два паливозаправники включно).

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