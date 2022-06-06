Окупанти йдуть в наступ на Слов'янськ та ракетами обстрілюють Лисичанськ і Оріхове - Генштаб

Російські окупанти зосередили сили для проведення наступальних дій на Слов'янськ.
Крім того, загарбники здійснюють ракетні обстріли найближчих міст.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступальних дій в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Із артилерії різного калібру ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька", - йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку підрозділи агресора обстрілюють позиції ЗСУ вздовж всієї лінії зіткнення. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов’янську, Лисичанську та Оріховому.
Нагадаємо, що у Донецькій області одним загоном у російських окупантів стало менше. ЗСУ знищили загарбників, коли ті спробували наблизитися до їхніх позицій.
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