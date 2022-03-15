Окупанти є одним з постачальників техніки для української армії — Зеленський

Окупанти є одним з постачальників техніки для української армії — Зеленський

Президент зазначив, що росіяни вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про українців.

Президент Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники зараз розгублені, адже не очікували такого запеклого опору українців.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 15 березня.

"Вони вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Досі не можуть оговтатися, але вже розуміють, що війною вони нічого не досягнуть. Це знають їхні солдати і усвідомлюють їхні офіцери", — розповів Зеленський.

За його словами, загарбники втікають з поля бою і кидають техніку.

"Ми беремо трофеї та використовуємо їх для захисту України. Російські війська на сьогодні – фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити", — підсумував президент.

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