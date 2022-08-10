Окупанти ймовірно готують провокації у Черкасах: росіяни заявили, що ЗСУ нібито замінували будівлю "швидкої"

Окупанти готують провокацію у Черкасах. У Міноборони Росії заявили, що українські військові нібито обладнали опорний пункт у будівлі швидкої допомоги в обласному центрі, а місцевих про це не попередили.

Окупанти заявили, що підходи до будівлі швидкої допомоги у Черкасах нібито заміновані, а мирних мешканців про це не попередили.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Крім того, у міністерстві додали, що підрозділи тероборони ЗСУ нібито розмістилися ще й у будівлі туберкульозного диспансеру у Миколаївській області. Окупанти вигадали, що з лікувального закладу українські військові нібито "вигнали всіх хворих", а в диспансері натомість "обладнали склад зброї та боєприпасів".

Нагадаємо, публіцист і політолог Андрій Піонтковський впевнений, що очільник Кремля Володимир Путін буде надалі продовжувати ядерну провокацію щодо Запорізької АЕС. Піонтковський пояснив, що Путін розуміє, якщо він застосує у війні з Україною ядерну зброю, Захід миттєво нанесе потужні удари по Росії.

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