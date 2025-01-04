Окупанти з артилерії обстріляли Нікополь: є поранені

Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька приватних будинків та господарську споруду.

Російські війська обстріляли Нікополь із важкої артилерії. В місті постраждало троє осіб.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

71-річного чоловіка госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. Жінки віком 61 та 68 років отримали травми, але лікуватимуться амбулаторно.

"У місті пошкоджені приватні будинки та господарська споруда", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігові завершили рятувальну операцію після російської атаки.

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