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Окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині: просто в будинку загинули двоє осіб

Окупанти з авіації і артилерії вдарили по Сумщині: просто в будинку загинули двоє осіб

Обстріл. / Фото: Associated Press

Пошукові роботи тривають.

На світанку 20 лютого російські окупаційні війська з артилерії та авіації атакували Сумську область. Внаслідок удару по Конотопському району загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації. 

"Сьогодні, 20 лютого, російські терористи вчинили ще один злочин проти мирного населення Сумщини. О 5 годині ранку ворог здійснив авіаційно-артилерійський удар по Новослобідській громаді Конотопського району", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу сталася пожежа у житловому будинку. Займання вдалося локалізувати. Втім, на місці пожежі рятувальник виявили тіла двох загиблих. Крім того, наголошують в ОВА, наразі розбір завалів і пошукові роботи тривають.

Як повідомлялося, вночі проти 20 лютого російські безпілотники вдарили по Полтавщині. Сталися влучання у Кременчуцькому районі. Під ударом окупантів опинився промисловий обʼєкт. 

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