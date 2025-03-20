Окупанти з авіації скинули 30 авіабомб на Куп'янськ: подробиці від влади

Протягом ночі 20 березня російська авіація завдавала ударів по Купʼянську Харківської області. Понад 30 КАБів влучили по центральній частині міста.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей. Ситуація в Куп'янську залишається напруженою.", - наголосив чиновник.

За словами керівника військової адміністрації, під час масованої атаки окупантів поранення отримали троє місцевих жителів. Одна людина загинула.

Як повідомлялося, вночі проти 20 березня росіяни завдали масованого удару по Кропивницькому. Місто атакував мінімум 21 безпілотник. Є потерпілі.

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