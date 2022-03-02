Окупанти з Білорусі атакували Житомир крилатою ракетою "Калібр": горять житлові будинки (відео)

Попередньо відомо про двох загиблих, ще троє були травмовані.

У Житомирі окупанти вдарили крилатою ракетою "Калібр" по базі 95 бригади. Внаслідок атаки загорілися житлові будинки.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Після удару крилатою ракетою "Калібр" по базі 95 Бригади у Житомирі горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати. Удар завдано з території фашистської Білорусі", - написав Геращенко.

Пізніше ДСНС опублікувала фото обстрілу і розповіла деталі інциденту.

"1 березня близько 22:16 внаслідок авіаудару попередньо пошкоджено 10 приватних житлових будинків (у 3-х з них виникла пожежа) та пошкоджено вікна в будівлі міської лікарні. Попередньо загинуло дві особи, травмовано трьох. В завалах пошкоджених приватних житлових будинках ймовірно перебувають люди", - йдеться в повідомленні..

Крім того, поруч з місцем розташування 95 бригади, куди цілилися військові злочинці РФ, розташований пологовий. Породіль та малюків евакуювали до підвалу.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.

Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;

гелікоптерів – 29 од;

танків ‒ 198;

ББМ ‒ 846;

артилерійських систем – 77;

засоби ППО - 7;

РСЗВ - 24;

цистерн з ПММ - 60;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;

катери – 2 одиниці;

автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: