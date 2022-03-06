Окупанти з «Градів» розстріляли фізико-технічний інститут у Харкові

Окупанти з «Градів» розстріляли фізико-технічний інститут у Харкові

В ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів».

Вкотре російсько-терористичні війська наносять точкові удари по ядерних об’єктах України. Цього разу з «Градів» знову обстріляли Харків, зокрема, «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ).

Про це повідомляє пресслужба Управління СБ України в Харківській області.

"Сьогодні російським агресором здійснено обстріли з реактивних систем залпового вогню «Град» по території Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ).

В ННЦ ХФТІ перебуває дослідна ядерна установка «Джерело нейтронів», в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Слідчими СБ України в Харківській області під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури відкрито кримінальне провадження за статтею екоцид (ст. 441 Кримінального кодексу України). СБУ продовжує збирати докази до Гааги", - йдеться в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.