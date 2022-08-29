Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Чернігівську та Сумську області

Ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгордська та Білопільська громади Сумської області, а також Семенівська громада Чернігівської області.

Вранці окупанти з території Росії вдарили по території Білопільської громади зі ствольної артилерії, пролунало майже три десятки вибухів.

Пообідді ворог обстріляв територію Краснопільської громади зі 120-мм мінометів, пролунало декілька вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Поповка.

Пізніше, з цього ж російського населеного пункту, окупнати відкрили мінометний вогонь по території Миропільської громади. Нараховано біля десятка приходів. Есманьську територіальну громаду було піддано обстрілам зі ствольної артилерії. Зафіксовано 6 вибухів.

Також росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Шалигинську територіальну громаду. Зафіксовано 6 вибухів. Зноб-Новгородська територіальна громада була піддана обстрілам з використанням імовірно 120 мм міномета, зафіксовано 3 вибухи.

Семенівську територіальну громаду тричі було піддано обстрілам із мінометів 120 мм, зафіксовано 19 вибухів.

Нагадаємо, що минулої доби обстрілам з реактивної артилерії ворога піддалися Миколаїв, Очаків, Миколаївський та Баштанський райони.

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