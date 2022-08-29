Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Чернігівську та Сумську області

Дата публікації
Перегляди
727
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти з мінометів та артилерії обстріляли Чернігівську та Сумську області

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Вчора, 28 серпня, російські окупаційні війська продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Миропільська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгордська та Білопільська громади Сумської області, а також Семенівська громада Чернігівської області.

Вранці окупанти з території Росії вдарили по території Білопільської громади зі ствольної артилерії, пролунало майже три десятки вибухів.

Пообідді ворог обстріляв територію Краснопільської громади зі 120-мм мінометів, пролунало декілька вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту Поповка.

Пізніше, з цього ж російського населеного пункту, окупнати відкрили мінометний вогонь по території Миропільської громади. Нараховано біля десятка приходів. Есманьську територіальну громаду було піддано обстрілам зі ствольної артилерії. Зафіксовано 6 вибухів.

Також росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Шалигинську територіальну громаду. Зафіксовано 6 вибухів. Зноб-Новгородська територіальна громада була піддана обстрілам з використанням імовірно 120 мм міномета, зафіксовано 3 вибухи.

Семенівську територіальну громаду тричі було піддано обстрілам із мінометів 120 мм, зафіксовано 19 вибухів.

Нагадаємо, що минулої доби обстрілам з реактивної артилерії ворога піддалися Миколаїв, Очаків, Миколаївський та Баштанський райони.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація