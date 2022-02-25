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Окупанти з моря ракетами обстрілюють прикордонну інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях

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Окупанти з моря ракетами обстрілюють прикордонну інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях

МВС

Ворог наніс удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що у Запорізькій області.

Російські окупанти з моря ракетами знищують прикордонну інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях. 

Про це повідомили у МВС. 

"Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об’єктах Держприкордонслужби України, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Пошкоджені кілька постів технічного спостереження", - йдеться у повідомленні. 

Також сьогодні о 4.25 ворог наніс удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що у Запорізькій області.

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