Окупанти з моря ракетами обстрілюють прикордонну інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях

Окупанти з моря ракетами обстрілюють прикордонну інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях

Ворог наніс удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що у Запорізькій області.

Російські окупанти з моря ракетами знищують прикордонну інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях.

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Про це повідомили у МВС.

"Сьогодні російські ракети завдали кількох ударів з моря по об’єктах Держприкордонслужби України, розташованих на узбережжі в Одеській та Миколаївській областях. Пошкоджені кілька постів технічного спостереження", - йдеться у повідомленні.

Також сьогодні о 4.25 ворог наніс удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що у Запорізькій області.