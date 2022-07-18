Окупанти з повітря атакували позиції ЗСУ на Херсонщини: українські бійці "насипали" ворожим пілотам у відповідь

На півночі Херсонської області, яку вдалося звільнити від окупантів ворожа авіація обстріляла позиції ЗСУ.
Укураїнські захисники не розгубилися і вгатили у відповідь по окупантах.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Двічі ворог намагався завдати авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Своєю чергою українські штурмовики двічі завдали вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.
Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Верхньокам’янського та Спірного на Донеччині.
Читайте також:
- "Маємо повне право": експерт розповів, чи можуть ЗСУ знищити Кримський міст
- Здадуться ще до початку наступу: Арестович повідомив, скільки окупантів "топчуться" в Херсонській області