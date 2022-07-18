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Окупанти з повітря атакували позиції ЗСУ на Херсонщини: українські бійці "насипали" ворожим пілотам у відповідь

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Окупанти з повітря атакували позиції ЗСУ на Херсонщини: українські бійці "насипали" ворожим пілотам у відповідь

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На півночі Херсонської області, яку вдалося звільнити від окупантів ворожа авіація обстріляла позиції ЗСУ.

Укураїнські захисники не розгубилися і вгатили у відповідь по окупантах.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Двічі ворог намагався завдати авіаційний удар по звільненим територіям на півночі Херсонщини. Атакувавши наші позиції, негайно ретирувався під натиском вогневого ураження у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою українські штурмовики двічі завдали вогневого ураження по опорному пункту, пункту постачання боєкомплекту та по скупченню живої сили, озброєння і техніки ворога в районі Благодатного та Давидова Броду.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу Верхньокам’янського та Спірного на Донеччині.

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