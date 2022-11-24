Окупанти з РСЗВ обстріляли Дніпропетровщину, а в шахтах регіону завершилися операції з підняття на поверхню гірників

Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення Дніпропетровщини. Всю ніч з важкої артилерії вони обстрілювали Марганецьку громаду на Нікопольщині. За попередніми даними, руйнувань немає і постраждалих теж.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Під ранок росіяни вдарили по Марганцю. Зараз рятувальники проводять обстеження територій. В інших районах області ніч минула без обстрілів",- написав він.

Через знеструмлення у Кривому Розі 653 шахтарі опинилися під землею. Вони вже підняті на поверхню. Також вдалося підняти на поверхню понад 2000 працівників шахт у Павлоградському районі.

В частині громад Дніпропетровщини вже вдалося відновити електропостачання.

Нагадаємо, що вчора, 23 листопада, російські окупанти вдарили ракетами по енергооб'єктах України. В результаті сталося аварійне відключення світла в багатьох регіонах.