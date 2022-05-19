Окупанти з території Росії обстріляли село на Сумщині і розгромили будинок та подвір'я місцевих: фото

Окупанти з території Росії обстріляли село на Сумщині і розгромили будинок та подвір'я місцевих: фото

Сьогодні, 19 травня, окупанти обстріляли з території Росії село Старі Вирки Сумського району Сумської області.

Загарбники вели вогонь близько 04:30 год. ранку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

"За даними слідства, 19 травня 2022 року близько 4:30 російські військовослужбовці з території РФ здійснили обстріл с. Старі Вирки Сумського району Сумської області. У результаті обстрілу пошкоджено будинок та господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 18 травня російські окупанти обстріляли з крупнокаліберних кулеметів, автоматичних гранатометів та артилерії прикордонну територію Сумщини та Чернігівщини.

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