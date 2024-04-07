Окупанти за день вісім разів обстріляли Нікополь: що про це відомо (фото)

Російські окупанти протягом дня завдали вісім ударів по Нікополю на Дніпропетровщині дронами-камікадзе та артилерією.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Нікопольський район протягом дня пережив вісім ворожих атак. Пʼять разів агресор застосував дрони-камікадзе, тричі вгатив з артилерії. Терор прийшовся на Нікополь, Марганецьку, Мирівську та Першотравневську громади”, - розповів Сергій Лисак.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено приватний будинок, екскаватор та інфраструктурний об’єкт. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що окупанти другу ніч поспіль завдають ракетних ударів по Харківщині.

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