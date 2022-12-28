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Окупанти за добу 50 разів обстріляли територію Херсонщини: влучили у лікарню, дитсадок, хлібзавод

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Окупанти за добу 50 разів обстріляли територію Херсонщини: влучили у лікарню, дитсадок, хлібзавод

ФОТО: Кирило Тимошенко/Telegram

Окупанти продовжують тероризувати мирне населення Херсонщини.

За минулу добу, 27 грудня, російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Про це сьогодні вранці, 28 грудня, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Місто Херсон росіяни атакували 23 рази. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Обстріл лікарні із породіллями у Херсоні

Ввечері вівторка, 27 грудня, російська армія обстріляли пологове відділення лікарні у Херсоні. На той час у медзакладі було 5 породіль.

Врятувало і лікарів, і породіль те, що вони перебували в укриттях. 

В Офісі президента відреагували на терористичну атаку росіян. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив, що відповідальність понесуть і ті, хто віддав наказ, і ті, хто виконував його. 

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Перегляди
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