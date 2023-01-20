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Окупанти за добу 90 разів обстріляли Херсонщину: є загибла людина та поранені

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Окупанти за добу 90 разів обстріляли Херсонщину: є загибла людина та поранені

Російські загарбники продовжують вбивати цивільне населення Херсонщини.

Російські загарбники за минулу добу 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області окупанти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Внаслідок ворожих ударів загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Зокрема Херсон російська армія за добу обстріляла 19 разів. Окупанти гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.

Через російську агресію загинула 1 людина, 3 жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у четвер, 19 січня, російські війська обстріляли із реактивних систем залпового вогню центр Херсона. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житловому кварталу. Пошкодження зазнав один із будинків - вибуховою хвилею та уламками снарядів в оселі вибило вікна. На щастя, ніхто не постраждав.

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Дата публікації
Перегляди
107
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