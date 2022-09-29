Окупанти за добу обстріляли 15 сіл і міст Запорізької області: били по цивільній інфраструктурі

Поліція зафіксувала за добу 29 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами населених пунктів Запорізької області.

Впродовж минулої доби, 28 вересня, ворог обстріляв позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькоу напрямку. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 15 населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькі ОВА.

За повідомленням поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Полтавка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Білогір'я, Червоне, Дорожнянка, Темирівка, Яблукове, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Григорівське, Кам'янське.

До правоохоронців надійшло 29 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.



Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1492 людей, з них 314 – діти.

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