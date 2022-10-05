Окупанти за добу обстріляли 16 сіл і міст Запорізької області: били по цивільній інфраструктурі

Поліція за добу зафіксувала 26 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби ворог обстріляв позицій українських захисників з танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напряму. Окрім цього окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 16 населених пунктах області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

За повідомленням поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Темирівка, Полтавка, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Оріхів, Дорожнянка, Червоне, Ольгівське, Щербаки, Малинівка, Білогір'я, Малі Щербаки.

Надійшло 26 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 80 людей, з них 18 - діти.

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