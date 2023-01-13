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Окупанти за добу обстріляли 17 сіл та міст на Запоріжжі: зруйнували майже 30 будинків

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Окупанти за добу обстріляли 17 сіл та міст на Запоріжжі: зруйнували майже 30 будинків

Росіяни обстрілюють Запорізьку область / Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

Окупанти гатять по цивільній інфраструктурі в Запорізькій області.

За минулу добу, 12 січня, росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 17 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ударів окупанти зруйнували 27 помешкань мирних жителів та об’єктів інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

За повідомленням поліції у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоданилівка, Білогір'я, Дорожнянка, Полтавка, Чарівне, Гуляйполе, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Шевченко, Малинівка, Щербаки, Залізничне, Оріхів, Степове, Кам'янське.

До правоохоронців надійшло 27 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

В ОВА зазначили, що в окремих населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області росіяни проводить фільтраційні заходи. Під час перевірки особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України.

Нещодавні обстріли в Запорізькій області

У четвер, 12 січня, російські війська вдарили ракетами по житловому районі Гуляйполя, що в Запорізькій області. Внаслідок обстрілів міста загинула 73-річна жінка, а одного чоловіка довелося діставати з-під завалів.

В ніч проти 12 січня у Запоріжжі прогримів вибух. Внаслідок атаки ворога в одному з районів Запоріжжя було пошкоджено приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Також виявлено уламок ворожої ракети.

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Дата публікації
Перегляди
229
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