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Окупанти за добу обстріляли 19 сіл та міст Запорізької області: зруйнували майже 40 будівель

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Окупанти за добу обстріляли 19 сіл та міст Запорізької області: зруйнували майже 40 будівель

Фото: ГУ Національної поліції у Запорізькій області

ЗА добу поліція зафіксувала 37 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури у Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 14 вересня, російські військові обстріляли позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивнуої та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в 19 населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Ольгівське, Полтавка, Дорожнянка, Гуляйполе, Новоданилівка, Білогір'я, Темирівка, Залізничне, Степногірськ, Новоандріївка, Оріхів, Мала Токмачка, Чарівне, Червоне, Малинівка, Степове, Павлівка, Кам'янське, Малі Щербаки", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 37 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Також впродовж минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Було евакуйовано 1092 людей, з них 228 – діти.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 15 вересня завдала удару по Запоріжжю. Зафіксовано прильот поруч з одним з інфраструктурних підприємств міста.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
761
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