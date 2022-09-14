Окупанти за добу обстріляли 20 сіл і міст Запорізької області: гатили по цивільній інфраструктурі

Поліція за добу зафіксувала 25 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 13 вересня, ворог обстріляв позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру в 20 населених пунктах області

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Полтавка, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Білогір'я, Залізничне, Омельник, Бурлацьке, Кам'янське, Малі Щербаки, Темирівка, Новоданилівка, Ольгівське, Дорожнянка, Успенівка, Чарівне, Червоне, Яблукове, Щербаки, Малинівка", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 25 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1169 людей, з них 296 – діти.

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