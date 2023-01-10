Окупанти за добу обстріляли 21 місто та село на Запоріжжі: зруйнували понад 20 житлових будинків

Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі в Запорізькій області.

За минулу добу, 9 січня, російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 21 населеного пункту в Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено понад 20 помешкань мирних жителів.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Степове, Мала Токмачка, Лугівське, Білогір'я, Червоне, Омельник, Новопавлівка, Новоданилівка, Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Ольгівське, Дорожнянка, Малинівка, Щербаки, Полтавка, Оріхів, Плавні, Кам'янське, Малі Щербаки, Магдалинівка.

До поліції надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 8 січня обстріляли південні околиці Запоріжжя, застосувавши заборонені касетні боєприпаси.

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