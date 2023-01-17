Окупанти за добу обстріляли 3 райони Харківщини: пошкодили дві п'ятиповерхівки та лікарню, є поранені

Окупанти за минулу добу, 16 січня, обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський район області. Двоє людей поранено.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



У Куп'янську обстрілами пошкоджено 2 п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.



У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.

У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, харків'яни взялися створювати першу бункерну квартиру, в якій можна буде прожити кілька місяців безвилазно

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