Окупанти за добу обстріляли 3 райони Харківщини: пошкодили дві п'ятиповерхівки та лікарню, є поранені

Минулої доби ворог продовжував терор мирного населення прифронтових населених пунктів трьох районів Харківської області.
Окупанти за минулу добу, 16 січня, обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський район області. Двоє людей поранено.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У Куп'янську обстрілами пошкоджено 2 п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.
У Вовчанську Чугуївського району від обстрілів постраждала будівля Центральної районної лікарні, пошкоджено 7 приватних будинків.
У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади пошкоджено 3 приватних будинки та об'єкт цивільної промисловості.
Нагадаємо, харків'яни взялися створювати першу бункерну квартиру, в якій можна буде прожити кілька місяців безвилазно
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