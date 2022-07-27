Окупанти за добу обстріляли чотири населені пункти на Запоріжжі: руйнувань зазнала цивільна інфраструктура

Загарбники б'ють по мирних селах і містах Запоріжжя, а також ведуть вогонь по позиціях ЗСУ.

Впродовж минулої доби, 26 липня, окупанти обстрілювали позицій українських захисників у Запорізькій області з танкового озброєння, реактивної та ствольнох артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру у районах 4 населених пунктів.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

За даними поліції області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районах населених пунктів Мала Токмачка, Гуляйполе, Юрківка, Оріхів.

До правоохоронців надійшло 13 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

З тимчасово окупованої території впродовж минулої доби було евакуйовано 1787 людей, з них 424 – діти.

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