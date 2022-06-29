Окупанти за добу обстріляли Харків та чотири райони області: 2 людей загинули, 9 зазнали поранень

Окупанти за добу обстріляли Харків та чотири райони області: 2 людей загинули, 9 зазнали поранень

Окупанти обстріляли Харківщуну із РСЗВ та з авіації, внаслідок чого загинули двоє людей, ще 9 людей зазнали поранень.

Впродовж доби російські окупанти обстрілювали об‘єкти цивільної інфраструктури Харківщини із реактивних систем залпового вогню та ракетами.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Внаслідок ворожого обстрілу у Харкові постраждали Індустріальний, Шевченківський та Слобідський райони.



"Вдень ворог обстріляв Індустріальний район, 5 осіб госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та складські території", - розповів він.



Близько 23:00 год. 28 червня окупанти вдарили по Шевченківському району. Внаслідок вибуху в будинку вибило вікна, 1 жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована.



Після 23 години росіяни вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідському району. Виникла пожежа. Постраждалих, за попередніми даними, немає.



Окрім цього російські загарбники в Харківській області впродовж доби обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.



"У Печенігах, Чугуївського району, пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Росіяни із артилерії обстрілювали село Івашки, Золочівської громади", - йдеться у повідомленні.



За словами Синєгубова, росіяни завдали авіаудар із вертольотів Ка-52 поблизу села Явірське.



"Внаслідок обстрілу Циркунів, Харківського району, на жаль, 2 людей загинули - чоловіки 29 та 36 років, 1 поранений. Ще 2 поранених у Дергачівській громаді", - повідомив голова ОВА.



Він додав, що Збройні сили України відбили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана.

"Наші захисники тримають позиції, зокрема і на гарячому Ізюмському напрямку", - резюмував Синєгубов.

За даними ДСНС України, за добу з 28 по 29 червня внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині виникло 7 пожеж.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Індустріальному (4) та Слобідському (1) районах Харкова, також у Чугуївському (1) та Ізюмському (1) районах Харківської області. Горіли приватний житловий будинок, адміністративні будівля, виробничі приміщення, а також трава на відкритій території", - йдеться у повідомленні.

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