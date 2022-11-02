Окупанти за добу обстріляли понад 15 сіл та міст на Запоріжжі та зруйнували майже 40 житлових будинків

На Запорізькому напрямку окупанти за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у районі 16 населених пунктів. Внаслідок ударів було зруйновано 38 помешкань мирних людей.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Оріхів, Мікільське, Малі Щербаки, Павлівка, Малинівка, Степногірськ, Степове, Новоандріївка, Дорожнянка, Ольгівське, Новоданилівка, Щербаки, Залізничне, Мала Токмачка, Полтавка", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 38 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 212 осіб, з них 36 –діти

Захисники Запорізького краю утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.



"За уточненою інформацією, підтверджено знищення складів боєприпасів противника у Запорізькій області 29 жовтня. Крім того, внаслідок вогневого ураження районів зосередження російських окупантів, було знищено 5 одиниць військової техніки. Втрати особового складу складають до 30 осіб загиблими та близько 100 – пораненими", - йдеться у повідомленні.

Ситуація в Україні

Нагадаємо, розпочалася 252 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку ворог гатив з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

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