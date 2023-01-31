Окупанти за добу обстріляли три районах Харківщини: один чоловік загинув, жінку госпіталізували

Впродовж минулої доби, 30 січня, внаслідок ворожого обстрілу Харківської області загинув загинув 62-річний цивільний чоловік, а 83-річну жінку госпіталізували з пораненням.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби російські окупанти обстріляли Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Внаслідок обстрілів Вовчанська, на жаль, загинув 62-річний цивільний чоловік. Жінка 83 років отримала поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля районного відділу Нацполіції.



У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури та пошкоджено приватні житлові будинки.



"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники тримають свої позиції, завдаючи ворогу відчутних втрат", - поінформував Синєгубов.

Нагадаємо, росіяни вночі 29 січня запустили ракету С-300 по житловому будинку в центрі Харкова. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка. Мешканці одного із під'їздів залишились без житла.

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