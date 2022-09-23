Окупанти за добу обстріляли Запоріжжя і ще 20 міст та сіл області: зруйновано понад 70 будинків

Поліція зафіксувала 74 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами населених пунктів Запорізької області.

Впродовж минулої доби, 22 вересня, російські війська обстріляли позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запоріжжі та ще в 20 населених пунктах області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

За даними поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів: Запоріжжя, Білогір'я, Ольгівське, Оріхів, Малі Щербаки, Запорізьке, Темирівка, Щербаки, Шевченко, Преображенка, Залізничне, Привільне, Кам'янське, Гуляйполе, Верхня Тераса, Успенівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Червоне.

До правоохоронців надійшло 74 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 853 людини, з них 150 – діти.

Нагадаємо, окупанти випустили по Запоріжжю близько 10 снарядів.

Читайте також: