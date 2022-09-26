Окупанти за добу обстріляли Запоріжжя і ще понад 20 сіл та міст: зруйновано майже два десятки будинків

Поліція зафіксувала за добу 17 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами населених пунктів Запорізької області.

Впродовж минулої доби, 25 вересня, ворог обстріляв позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запоріжжі та ще в 23 населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

За повідомленням поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктівЗапоріжжя, Залізничне, Малі Щербаки, Темирівка, Мала Токмачка, Запорізьке, Шевченко, Яблукове, Новоандріївка, Степногірськ, Кам'янське, Оріхів, Гуляйпле, Червоне, Успенівка, Ольгівське, Червона Криниця, Новоданилівка, Темирівка, Дорожнянка, Бурлацьке, Полтавка, Новоіванівка, Степове.



До правоохоронців надійшло 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.



Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1141 людину, з них 258 – діти.

Нагадаємо, вночі Запоріжжя знову зазнало ракетного удару.

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