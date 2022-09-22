Окупанти за добу обстріляли Запоріжжя та ще понад 20 сіл і міст області: зруйнували десятки будинків

Поліція за добу зафіксувала понад 50 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 21 вересня, ворог обстріляв позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запоріжжі та ще у понад 20 населених пунктах області.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Червоне, Криниця, Залізничне, Новоандріївка, Полтавка, Преображенка, Рівнопілля, Оріхів, Гуляйполе, Новомиколаївка, Нове, Білогір'я, Мала Токмачка, Преображенське, Дорожнянка, Ольгівське, Верхня Тераса, Степногірськ", - йдеться у повідомленні.

До поліції надійшло 53 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Також впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 793 людини, з них 177 – діти.

Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще щонайменше п‘ятеро отримали поранення.

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