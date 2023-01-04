Окупанти за добу обстріляли Запоріжжя та ще 18 населених пунктів області: зруйнували житлові будинки

Окупанти за минулу добу обстріляли цивільну інфраструктуру у Запоріжжі та ще 18 населених пунктах. Внаслідок обстрілу росіяни зруйнували 16 помешкань мирних жителів та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

За даними поліції Запорізької області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Залізничне, Білогір'я, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Ольгівське, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Малинівка, Гуляйпільське.

До правоохоронців надійшло 16 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф.



"Ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області: знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, російські окупанти атакували ракетами околиці Запоріжжя. В результаті влучання на об'єкті інфраструктури зруйновані виробничі будівлі та виникла пожежа. Постраждали також житлові будинки, що розташовані поруч.

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