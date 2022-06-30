Окупанти за добу вбили на Донеччині двох мирних людей, ще щонайменше двох поранили

Окупанти за добу вбили на Донеччині двох мирних людей, ще щонайменше двох поранили

Впродовж доби, 29 червня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області.

В результаті обстрілів загинули дві людини, ще щонайменше двоє отримали поранення.

Про це у четвер, 30 червня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - зазначив він.

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