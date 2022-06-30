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Окупанти за добу вбили на Донеччині двох мирних людей, ще щонайменше двох поранили

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Окупанти за добу вбили на Донеччині двох мирних людей, ще щонайменше двох поранили

Фото: Поліція Донеччини

Впродовж доби, 29 червня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Донецької області.

В результаті обстрілів загинули дві людини, ще щонайменше двоє отримали поранення.

Про це у четвер, 30 червня, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", - зазначив він.

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