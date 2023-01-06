Окупанти за добу зруйнували понад 20 будинків та квартир жителів Запоріжжя

За минулу добу російські окупанти обстріляли райони 18 населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок ударів було зруйновано понад 20 помешкань місцевих жителів.

Про це сьогодні вранці, 6 січня, повідомили у Запорізькій ОВА.



За повідомленням поліції Запорізької області, за минулу добу, 5 січня, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Малинівка, Щербаки, Чарівне, Приморське, Малі Щербаки, Плавні, Новоандріївка, Білогір'я, Ольгівське, Новоданилівка, Полтавка, Степове, Кам'янське.



До правоохоронців надійшло 21 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Обстріл Запорізької області

Нагадаємо, 5 січня, росіяни з артилерії обстріляли село Приморське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів двоє людей загинули, ще трое отримали поранення. Один загиблий і один поранений - працівники сільради, які їхали видавати дрова місцевим жителям.

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