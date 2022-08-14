Окупанти "за дурної голови" штурмували позиції ЗСУ на Слов'янському напрямку

Вони вкотре сунулися поблизу села Долина і вкотре ЗСУ відбили штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили", - зазначили у Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

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