Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти "за дурної голови" штурмували позиції ЗСУ на Слов'янському напрямку

Дата публікації
Перегляди
1182
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти "за дурної голови" штурмували позиції ЗСУ на Слов'янському напрямку

Фото: Associated Press

На Донеччині російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Вони вкотре сунулися поблизу села Долина і вкотре ЗСУ відбили штурм.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили", - зазначили у Генштабі.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація