Окупанти "за дурної голови" штурмували позиції ЗСУ на Слов'янському напрямку

На Донеччині російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ.
Вони вкотре сунулися поблизу села Долина і вкотре ЗСУ відбили штурм.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили", - зазначили у Генштабі.
На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.
Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.
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