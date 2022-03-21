Окупанти за один день незаконно вивезли до Росії понад 2 тис. українських дітей

Окупанти за один день незаконно вивезли до Росії понад 2 тис. українських дітей

МЗС України закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей та посилити тиск на Росію.

У суботу, 19 березня, російські окупаційні війська незаконно вивезли до Росії 2389 дітей, які перебували в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей.

Також читайте Від початку війни російські окупанти вбили 115 дітей в Україні

Про це сьогодні, 21 березня, повідомило Міністерство закордонних справ України.

"Примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення. Такі дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що руйнуючи будинки та вбиваючи батьків, Росія позбавляє українських дітей батьківської опіки, наражає їхні життя на подальшу небезпеку на території РФ.

Українське дипломатичне відомство закликало міжнародну спільноту негайно відреагувати на незаконне вивезення дітей, посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

"Факти викрадення дітей, так само, як і сотні інших фактів злочинів російських окупантів проти цивільних людей в Україні, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні в цих злочинах будуть притягнуті до відповідальності", - наголосили в МЗС України.

Нагадаємо, від початку війни російські військові вбили в Україні 115 дітей, зросла кількість поранених - їх понад 148.