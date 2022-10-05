Окупанти забирають чоловіків з окупованих територій і одразу кидають на "найгарячіші" точки - Генштаб

Російські окупанти намагаються поповнити втрати особового складу чоловіками з тимчасово окупованих територій.
Місцевих жителів "виловлюють" на вулицях і без будь-якої медкомісії кидають на "нуль".
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України.
"За наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, на Херсонщині окупанти розправилися з подружжям, яке підтримує Україну.
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