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Окупанти забирають чоловіків з окупованих територій і одразу кидають на "найгарячіші" точки - Генштаб

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Окупанти забирають чоловіків з окупованих територій і одразу кидають на "найгарячіші" точки - Генштаб

Російські окупанти намагаються поповнити втрати особового складу чоловіками з тимчасово окупованих територій.

Місцевих жителів "виловлюють" на вулицях і без будь-якої медкомісії кидають на "нуль".

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України.

"За наявною інформацією, чоловіків з Луганська, без проведення медичної комісії та підготовки, після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, на Херсонщині окупанти розправилися з подружжям, яке підтримує Україну.

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