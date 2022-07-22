Окупанти заблокували Google на території ОРДЛО через "цькування росіян та фейки"  

У так званій "ДНР" заблокували доступ до пошукового сервісу Google.

Лідер так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що причиною блокування стало "справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації".

Про це пише "Інтерфакс".

"Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу", - зазначив він.

Варто зазначити, що днем раніше Google заблокували в "ЛНР".

"Війна — це не лише ракети, які летять на наші міста, а й шквал фейків і дезінформації, якими нас закидають з боку України, — заявив ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник. — Головною зброєю, на жаль, стає Google: кількість фейків та екстремістських матеріалів тут лише збільшується, і жодні штрафи та рішення суду для них не грають ролі".

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