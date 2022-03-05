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Окупанти заблокували вхід до будівлі мерії Енергодара, міська влада працює з піцерії (відео)

Окупанти заблокували вхід до будівлі мерії Енергодара, міська влада працює з піцерії (відео)

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Окупанти заблокували вхід до будівлі мерії Енергодара, міська влада працює з піцерії (відео)

Фото: npp.zp.ua

Офіційна влада міста працює під прапором України.

Міська влада міста Енергодар 5 березня, о 8:00, у повному складі прийшла на роботу, але не змогла потрапити до будівлі мерії. Окупанти замкнули двері.  

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram. 

"5 березня, десятий день війни. Другий день місто з присутністю військ Російської Федерації. Ми змушені сьогодні вести роботу з приміщення, яке нам надав власник піцерії. Але так, чи інакше, наша влада місцева веде роботу під прапорами України", - про це сказав Самойдюк Іван, перший заступник мера Енергодара.

За його словами у місті працюють комунальні служби, вночі вели патрулювання проти мародерства.

Нагадаємо, найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію захопили російські окупанти. Російська техніка обстріляла навчально-тренувальний центр та поцілила в перший енергоблок. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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