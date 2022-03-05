Окупанти заблокували вхід до будівлі мерії Енергодара, міська влада працює з піцерії (відео)

Офіційна влада міста працює під прапором України.

Міська влада міста Енергодар 5 березня, о 8:00, у повному складі прийшла на роботу, але не змогла потрапити до будівлі мерії. Окупанти замкнули двері.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

"5 березня, десятий день війни. Другий день місто з присутністю військ Російської Федерації. Ми змушені сьогодні вести роботу з приміщення, яке нам надав власник піцерії. Але так, чи інакше, наша влада місцева веде роботу під прапорами України", - про це сказав Самойдюк Іван, перший заступник мера Енергодара.

За його словами у місті працюють комунальні служби, вночі вели патрулювання проти мародерства.

Нагадаємо, найбільшу в Європі Запорізьку атомну електростанцію захопили російські окупанти. Російська техніка обстріляла навчально-тренувальний центр та поцілила в перший енергоблок.