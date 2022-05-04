Окупанти заборонили керівникам Запорізької АЕС виїжджати з Енергодара

Російські окупанти заборонили керівникам Запорізької атомної електростанції виїжджати з міста навіть у службових справах.

У вівторок, 3 травня, російські загарбники відмовилися випускати головного інженера ЗАЕС Юрія Чернічука з міста на засідання Ради головних інженерів "Енергоатома", яке було заплановане на 4 травня в Запоріжжі.

Про це сьогодні, 4 травня, повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Але потрапити на засідання – не судилося. Пана Чернічука затримали окупанти на виїзді з Енергодару. З блокпосту вони відвезли його на допит до ФСБшників, які активно "працюють" в захопленому місті. У підсумку Чернічуку та іншим керівникам ЗАЕС заборонено покидати місто. Навіть якщо цього вимагає робота, від якої залежить передусім безпека не лише регіону, а всього континенту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" зазначають, що окупанти, не "тільки не розуміючи з яким об’єктом вони мають справу, а й не замислюються над жодною своєю дією".

“Фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках. І це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків”, - наголосили в "Енергоатомі".

Нагадаємо, 4 березня російські війська захопили Запорізьку АЕС в місті Енергодар. До сьогодні найбільша атомна електростанція в Європі тимчасово знаходиться під контролем окупантів.

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