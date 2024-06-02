Окупанти захопили селище Калинівка, яке розташоване на північ від Часового Яру - BILD

Наприкінці квітня вони просунулися на півдні та досягли каналу Сіверський Донець - Донбас.

Російські окупанти захопили селище Калинівка, яке розташоване на північ від Часового Яру та перетнули канал на північ від міста.

Про це з посиланням на військового експерта пише BILD.

Як зазначається, під час наступу на Часів Яр російські окупанти використовують тактику подвійного удару. Армія РФ безпосередньо атакує мікрорайон “Канал” на сході міста, а також обходять його з флангів.

Ще наприкінці квітня вони просунулися на півдні та досягли каналу Сіверський Донець - Донбас. Тепер окупанти наступають і на півночі, де захопили селище Калинівка. Сам “Канал” повністю зруйнований, але лишається в руках українських захисників.

“Російські сили вторгнення захопили більшу частину Калинівки та перетнули канал на північ від Часового Яру. Ні українських військ в окопах, ні вогню у відповідь зі стрілецької зброї, ні мін. Лише контратаки за допомогою FPV-дронів”, — розповів експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

Нагадаємо, що окупанти продовжують перекидати військову техніку на Бердянський напрямок. Напередодні армія РФ відправила туди колону вантажівок “Урал” у пісочному камуфляжі.

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