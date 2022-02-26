Окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ, що з’єднує Сумську та Чернігівську області

Окупанти захопили трасу Кіпті-Бачівськ, що з’єднує Сумську та Чернігівську області

У Сумській області відсутнє пасажирське сполучення, зокрема й залізничне.

Російські війська захопили трасу Кіпті-Бачівськ у Сумській та Чернігівській областях та не дозволяють виїзд на дорогу цивільному населенню.

Про це повідомляє Суспільне.Суми з посиланням на дані, отримані від обласної військової адміністрації.

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Траса з'єднує пункт пропуску Бачівськ на кордоні з Росією із селом Кіпті Чернігівської області у напрямку Києва. Пасажирське та залізничне сполучення між містами області не здійснюється.

У Конотопі ситуація нестабільна. Наразі на території міста перебувають війська територіальної оборони, поліція, 58 бригада відійшла. Війська РФ облаштували блок-пости.