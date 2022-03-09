Окупанти захопили українське судно "Сапфір" і ведуть його до Севастополя

Окупанти захопили українське судно "Сапфір" і ведуть його до Севастополя

Капітан повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які наставили на екіпаж зброю.

Захоплене російськими окупантами цивільне рятувальне судно "Сапфір" транспортують до порту окупованого Севастополя.

Про це повідомляє розвідка України з посиланням на інформацію, отриману від капітана судна, якому дали можливість зв’язатися з Адміністрацією морських портів України.

Капітан повідомив, що на борту перебувають "зелені чоловічки", які наставили на екіпаж зброю, а на судно прибув капітан окупантів і взяв на себе кермування судном.

"Вами незаконно захоплено та утримується українське рятувальне судно "Сапфір", яке знаходилось в територіальних водах України в районі острова Зміїний. Ваші дії незаконні. Це прояв слабкості і класифікується як піратське захоплення. Ви порушили всі норми Міжнародного морського права і ведення бойових дій на морі. Вимагаємо негайно звільнити рятувальне судно "Сапфір" і не перешкоджати його слідуванню до порту Одеса. Захоплення цивільного судна вчергове підтверджує, що у російських військових немає честі. Розв’язавши війну, ви прикриваєтеся цивільними. Це чергова ганебна сторінка вашого воєнно-морського флоту", - звернувся Одеський координаційно-рятувальний центр до російських військових кораблів з позивними "Бугель-490", "Кас", "Аргумент", "Бульба", "Гусар", "Витал".

Цивільне рятувальне судно "Сапфір" перебуває на балансі морської пошуково-рятувальної служби України. Його використовують для патрулювання у відкритому морі, та порятунку суден, які потрапили в небезпеку.

Дії російських окупантів кваліфікуються виключно як піратство та пряме порушення норм Міжнародного морського права та Міжнародних конвенцій безпеки мореплавства.

Радіопереговори капітана судна "Сапфір" з Одеським координаційно-рятувальним центром за посиланням.

Нагадаємо, що під Одесою знищено російський військовий корабель. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.