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Окупанти закидали Харків ракетами та "касетами", які не розірвалися: Терехов звернувся до містян (фото)

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© Управління ДСНС у Харківській області
© Управління ДСНС у Харківській області
© Управління ДСНС у Харківській області

Після російського обстрілу Харкова 30 серпня в двох районах міста залишилися касети, які не розірвалися.

Вкрай обережними бути просять жителів Новобаварського та Холодногірського районів Харкова. Людей закликають не наближатися до незнайомих предметів.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Жителів Новобаварського та Холодногірського районів прошу бути вкрай обережними. Після вчорашнього обстрілу міста там багато касет, що не розірвалися, від боєприпасів. Не наближайтесь до незнайомих предметів", - написав він.

Крім того, за інформацією Терехова, після "прильоту" у Київському районі 30 серпня пошкоджено житловий будинок та одна офісна будівля. За даними ДСНС, двоє людей поранено.

Telegram-канал monitor уточнює, що росіяни атакували Харків зенітно-ракетними комплексами С-300. Окупанти запустили з Бєлгородської області чотири ракети, проте дві із них начебто впали ще на території Росії. 

Нагадаємо, вдень 30 серпня росіяни з артилерії обстріляли Харків.

Крім того, уночі 31 серпня у Харкові було зафіксовано "приліт", після чого почалася пожежа, є постраждалі.

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Стаття з добірки новин:
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Дата публікації
Перегляди
1855
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