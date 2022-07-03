Окупанти закріплюються у Лисичанську та намагалися штурмувати Білогорівку - Генштаб

Окупанти закріплюються у Лисичанську та намагалися штурмувати Білогорівку - Генштаб

На Донецькому та Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують проводити наступальні дії.

Вони закріплюються в частині Лисичанська та намагалися штурмувати Білогорівку.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти", - повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

Нагадаємо, раніше також в Нацгвардії повідомили, що Лисичанськ перебуває під контролем українських захисників, але біля міста йдуть запеклі бої.

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