Окупанти закріплюються у Лисичанську та намагалися штурмувати Білогорівку - Генштаб

На Донецькому та Бахмутському напрямку російські окупанти продовжують проводити наступальні дії.
Вони закріплюються в частині Лисичанська та намагалися штурмувати Білогорівку.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти", - повідомили у Генштабі.
На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.
Нагадаємо, раніше також в Нацгвардії повідомили, що Лисичанськ перебуває під контролем українських захисників, але біля міста йдуть запеклі бої.
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