Окупанти закріплюються у Відродженні на Бахмутському напрямку - Генштаб

На Донеччині російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії.
Також загарбники продовжують вести наступальні дії в напрямку Відродження-Вершина.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти вже 60 днів намагаються захопити Сєвєродонецьк. Ситуація у місті може стрімко змінюватись, оскільки там тривають вуличні бої.
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