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Окупанти закріплюються у Відродженні на Бахмутському напрямку - Генштаб

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Окупанти закріплюються у Відродженні на Бахмутському напрямку - Генштаб

Фото: Associated Press

На Донеччині російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії.

Також загарбники продовжують вести наступальні дії в напрямку Відродження-Вершина.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вже 60 днів намагаються захопити Сєвєродонецьк. Ситуація у місті може стрімко змінюватись, оскільки там тривають вуличні бої. 

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