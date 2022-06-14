Окупанти закріплюються у Відродженні на Бахмутському напрямку - Генштаб

Окупанти закріплюються у Відродженні на Бахмутському напрямку - Генштаб

На Донеччині російські окупанти обстрілюють позиції ЗСУ з артилерії.

Також загарбники продовжують вести наступальні дії в напрямку Відродження-Вершина.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Бахмутському напрямку агресор обстрілює з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Має частковий успіх, закріплюється у населеному пункті Відродження. Продовжує вести штурмові дії у напрямку Відродження – Вершина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вже 60 днів намагаються захопити Сєвєродонецьк. Ситуація у місті може стрімко змінюватись, оскільки там тривають вуличні бої.

Читайте також: