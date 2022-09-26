Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни закривають виїзд з окупованого Мелітополя: Федоров розповів деталі

Дата публікації
Перегляди
1633
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни закривають виїзд з окупованого Мелітополя: Федоров розповів деталі

Фото: Associated Press

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області панічні настрої.

За словами міського голови Івана Федорова, пов'язано це з кількома речами. Зокрема, з евакуацією, а точніше - з її неможливістю. 

Про це мер міста сказав в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, окупанти систематично закривають виїзд для людей з ТОТ в бік Запоріжжя.

"Якщо раніше ми константували той факт, що через Василівку не могли виїжджати чоловіки у віці від 18 до 35 років, то від вечора вчора (25 вересня - Ред.) зовсім не можуть виїжджати люди з тимчасово окупованих територій до Запоріжжя", - розповів Федоров. 

Крім того, росіяни ускладнили виїзд до анексованого РФ Криму. Влада запровадила додаткову фільтрацію та анкетування. 

Від 1 жовтня для виїзду з тимчасово окупованих територій потрібно буде отримувати спеціальну перепустку. "Якийсь там алгоритм. Майже неможливий", - наголосив Федоров. 

Як повідомлялося, мелітопольському гауляйтеру доручено сформувати "добровольчий батальйон" з 3 тис. чоловіків. Колаборанти відкрили центр з комплектації батальйону. Його очолив псевдодиректор музею, який викрав скіфське золото.

Читайте також: 

Окупанти перестали випускати з окупації чоловіків-українців до 33 років – Іван Федоров

Окупанти перестали випускати з окупації чоловіків-українців до 33 років – Іван Федоров

Повʼязані теми:

Наступна публікація