Росіяни закривають виїзд з окупованого Мелітополя: Федоров розповів деталі

За словами міського голови Івана Федорова, пов'язано це з кількома речами. Зокрема, з евакуацією, а точніше - з її неможливістю.

Про це мер міста сказав в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, окупанти систематично закривають виїзд для людей з ТОТ в бік Запоріжжя.

"Якщо раніше ми константували той факт, що через Василівку не могли виїжджати чоловіки у віці від 18 до 35 років, то від вечора вчора (25 вересня - Ред.) зовсім не можуть виїжджати люди з тимчасово окупованих територій до Запоріжжя", - розповів Федоров.

Крім того, росіяни ускладнили виїзд до анексованого РФ Криму. Влада запровадила додаткову фільтрацію та анкетування.

Від 1 жовтня для виїзду з тимчасово окупованих територій потрібно буде отримувати спеціальну перепустку. "Якийсь там алгоритм. Майже неможливий", - наголосив Федоров.

Як повідомлялося, мелітопольському гауляйтеру доручено сформувати "добровольчий батальйон" з 3 тис. чоловіків. Колаборанти відкрили центр з комплектації батальйону. Його очолив псевдодиректор музею, який викрав скіфське золото.

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