Окупанти залишили практично весь район - міський голова Броварів

ЗСУ будуть проводити зачистку населенних пунктів від окупантів.

Російські окупанти вийшли з Броварського району на Київщині.

Про це повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

"Оккупанти залишили практично весь Броварський район. Це управління і Баришевський, і в бік Прилук, в бік Чернігова. Тому сьогодні ЗСУ будуть напряму діяти на розчистку населенних пунктів від оккупантів, від ворожої техніки, можливо, замінованих місць", — сказав він в ефірі телеканалу "Рада".

Росіяни частково виводять свої війська з боку Броварів, проте у напрямку Бучі та Гостомеля вони нікуди не йдуть та готуються до боїв.

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